Daddy Yankee emprende demanda contra Raphy Pina y Mireddys González ¡Escándalo legal!

Daddy Yankee vuelve a los tribunales con una nueva demanda en Estados Unidos contra el productor Rafael "Raphy" Pina, su exesposa Mireddys González, y el licenciado Edwin Prado , Andrés Coll y varias entidades vinculadas a ellos por un presunto esquema de manipulación de derechos de autor que habría afectado sus ingresos durante la última década.

Este nuevo enfrentamiento legal es parte de una serie de acciones que tomó el artista para recuperar el control y la transparencia sobre su catálogo musical y las empresas que dirige.

El presunto plan con pérdidas millonarias

Según los documentos presentados ante el tribunal, los demandados habrían participado en un "plan estructurado" diseñado específicamente para alterar documentos legales clave del negocio musical.

La demanda alega que se modificaron contratos, formularios de copyright y las llamadas "split sheets" (hojas de participación) con el objetivo de adjudicar indebidamente a Raphy Pina como coautor en canciones en las que, según Daddy Yankee, no tuvo participación creativa alguna.

"Estos cambios habrían provocado pérdidas millonarias en regalías y habrían distorsionado los registros oficiales de obras musicales que forman parte del catálogo de uno de los artistas más influyentes del género urbano", dice el documento judicial.

La demanda solicita la corrección inmediata de los registros alterados ante las oficinas de copyright y las entidades de gestión colectiva, así como medidas preventivas para asegurar que este tipo de presunta manipulación no pueda repetirse en el futuro.