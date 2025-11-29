Luto en la televisión: Muere querida sentadora tras una ardua lucha con el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

La televisión se viste luto por la muerte de Raquel Escalante, querida presentadora de TV Azteca Guate, quien a sus 28 años perdió la lucha contra el cáncer que le fue diagnosticado.

La noticia fue emitida por la propia cadena de televisión a través de redes sociales con un mensaje de despedida por su lamentable pérdida y destacando “su pasión por comunicar”.

"La familia de TV Azteca Guate lamenta profundamente la partida de Raquel Escalante, quien no solo fue una talentosa presentadora, sino una luz que iluminó cada espacio", escribieron en obituario.

Además, extendieron las condolencias a sus familiares, amigos y todos los colegas que la acompañaron en su viaje profesional. “Tu legado vivirá siempre entre nosotros”, resaltaron para culminar.

¿Quién era Raquel Escalante, presentadora fallecida por cáncer?

A s u corta edad, Raquel Escalante se desempeñaba como conductora del espacio "Que chilero Fin de Semana", donde catapultó su éxito en la televisión local.

Otra faceta conocida era su papel en el modelaje, destacando como Miss CityTourism World 2017, Miss Tourism World, además de ser coronada en 2021 como Miss Guatemala Intercontinental.

Devastador diagnóstico de cáncer

En 2024, la presentadora de televisión acudió a sus redes sociales para anunciar que padecía cáncer y estaba librando una batalla silenciosa, y sometida a una difícil cirugía que duró más de 6 horas.

Pese a que en aquel momento la conductora parecía tener una mejora en salud, ésta se vio mermada en los meses siguientes, cuando el cáncer complicó su estado y acabó con su vida el viernes 28 de noviembre.