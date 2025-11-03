Presentadora de televisión acusada de matar a su propia madre

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora de televisión Angelynn 'Angie' Mock ha sido arrestada por las autoridades del condado de Sedgwick al ser la principal sospechosa del asesinato de Anita Avers, de 80 años, su madre.

Cuerpos de seguridad recibieron un llamado a la línea del 911, cuando llegaron a la escena encontraron a la exconductora de Fox 2 en St. Louis con las manos ensangrentadas, mientras que la víctima fue hallada con múltiples heridas en el cuerpo hecha por un arma punzante.

A pesar de los intentos por parte del equipo médico, la octogenaria murió en el hospital. Los hechos se desarrollaron a temprana hora del pasado 31 de octubre en Wichita, Kansas, en donde la presentadora fue privada de libertad de inmediato por el crimen de su madre.

Según el portal de Daily Mail, Angelynn 'Angie' Mock enfrentaría cargos por homicidio en primer grado. Además, se encuentra en la cárcel del condado de Sedgwick con una fianza de un millón de dólares.

Testimonio clave del crimen

Daily Mail citó el testimonio de una testigo clave, cuya identidad fue protegida. Según, contó 'Angie' Mock habría salido de su domicilio ensangrentada y pidiendo ayuda para llamar a las líneas de emergencia.

"Se nos acercó una mujer con sangre en las manos y el cuerpo, pidiendo que llamáramos al 911", asegura la supuesta testigo.

Cuando atendieron el llamado vía telefónica, la propia presentadora habría afirmado que "apuñaló a su madre para salvarse".