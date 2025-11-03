Murió la legendaria actriz de Hollywood Diane Ladd, madre de Laura Dern

Suscríbete a nuestros canales

Hollywood se estremece por la muerte de la legendaria actriz Diane Ladd a los 89 años, en su hogar ubicado en Ojai, California. La noticia fue compartida por su hija Laura Dern a través de un conmovedor comunicado.

“Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana, en su casa en Ojai, California”, escribió la también actriz en la publicación. Además, resaltó que fue “la mejor hija, madre, abuela, actriz y artista”. Dern no detalló la causa del fallecimiento.

Diane Ladd, un extraordinario legado en Hollywood

Con seis décadas de trayectoria en el cine y la televisión, caracterizado por su versatilidad y la creación de personajes memorables. La primera oportunidad en la gran pantalla llegó en 1966 con el drama criminal “The Wild Angels”.

Sin embargo, gracias a “Alice Doesn’t Live Here Anymore”, dirigida por Martin Scorsese, Diane Ladd alcanzó el reconocimiento internacional por su personaje de Flo, por el cual fue nominada al Oscar.

A lo largo de su carrera, acumuló tres nominaciones al Óscar y tres a los Emmy, y participó en producciones como “Something Wicked This Way Comes”, “Ghosts of Mississippi”, “28 Days”, “Charlie’s War”, “Joy” y “Gigi & Nate”.