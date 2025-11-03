Farándula

Murió la legendaria actriz de Hollywood Diane Ladd, madre de Laura Dern

En un comunicado se informó sobre el deceso de la querida actriz de “Alice Doesn’t Live Here Anymore”, sin embargo, no se detalló la causa

Kleimar Reina
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 06:54 pm
Hollywood se estremece por la muerte de la legendaria actriz Diane Ladd a los 89 años, en su hogar ubicado en Ojai, California. La noticia fue compartida por su hija Laura Dern a través de un conmovedor comunicado.

“Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana, en su casa en Ojai, California”, escribió la también actriz en la publicación. Además, resaltó que fue “la mejor hija, madre, abuela, actriz y artista”. Dern no detalló la causa del fallecimiento.

Diane Ladd, un extraordinario legado en Hollywood

Con seis décadas de trayectoria en el cine y la televisión, caracterizado por su versatilidad y la creación de personajes memorables. La primera oportunidad en la gran pantalla llegó en 1966 con el drama criminal “The Wild Angels”.

Sin embargo, gracias a “Alice Doesn’t Live Here Anymore”, dirigida por Martin Scorsese, Diane Ladd alcanzó el reconocimiento internacional por su personaje de Flo, por el cual fue nominada al Oscar.

A lo largo de su carrera, acumuló tres nominaciones al Óscar y tres a los Emmy, y participó en producciones como “Something Wicked This Way Comes”, “Ghosts of Mississippi”, “28 Days”, “Charlie’s War”, “Joy” y “Gigi & Nate”.

Lunes 03 de Noviembre de 2025
