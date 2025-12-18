Conmoción en el fútbol ecuatoriano: Fallece Mario Pineida tras un ataque armado en Guayaquil

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este miércoles, el fútbol ecuatoriano se tiñó de luto tras confirmarse el asesinato de Mario Pineida, actual jugador del Barcelona SC. El defensor fue víctima de un ataque armado en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y epicentro de una crisis de inseguridad que no da tregua.

El trágico suceso tuvo lugar en los exteriores de un local comercial en la ciudadela Samanes 4. Elementos de la Policía Nacional y unidades de criminalística se desplazaron de inmediato al sitio para acordonar el área e iniciar las investigaciones que permitan dar con el paradero de los responsables.

Reacción oficial de Barcelona SC

La institución "torera", a través de sus canales oficiales, emitió un comunicado expresando su profunda consternación ante la pérdida de uno de sus referentes.

"Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra", señaló el club. La misiva añade que la noticia enluta a la "familia barcelonista" y solicita a socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma, pidiendo fortaleza para sus familiares en este momento de dolor. El club también adelantó que en las próximas horas se anunciarán los actos póstumos en su memoria.

Trayectoria de un guerrero de la cancha

A sus 33 años, Pineida deja un legado importante en el balompié nacional. Nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas, el "Pitbull" —como era conocido por su entrega física— representó a la Selección de Ecuador en diversas categorías, desde la Sub-15 hasta la absoluta.

Su carrera profesional despegó en Independiente del Valle, donde militó entre 2010 y 2015 como un lateral polifuncional capaz de rendir por ambas bandas. En 2016 se unió a Barcelona SC, club donde se convirtió en ídolo tras conquistar varios títulos y protagonizar destacadas participaciones en la Copa Libertadores. Su talento lo llevó al fútbol brasileño en 2022 para vestir la camiseta del Fluminense. Tras un breve paso por El Nacional en 2024, regresó este año a las filas del Barcelona, donde se preparaba para disputar el último encuentro de la temporada frente a su exequipo, Independiente del Valle.

Un contexto de violencia alarmante

El asesinato de Pineida no es un hecho aislado. En lo que va de 2025, la violencia en Ecuador se ha recrudecido a niveles críticos, registrando un promedio de un asesinato por hora. El deporte no ha sido ajeno a esta realidad: este es el cuarto ataque armado contra futbolistas profesionales en el año, sumándose al asesinato del mediocampista Jonathan 'Speedy' González en septiembre pasado.

Pese al "conflicto armado interno" declarado por el Gobierno de Daniel Noboa para combatir a las bandas criminales, la escalada de sangre continúa afectando a figuras públicas y ciudadanos, por igual, sumiendo al país en una de sus etapas más oscuras en materia de seguridad.

Nota adicional

La LigaPro aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la posible suspensión de la jornada dominical, pero se espera que en las próximas horas se tome una decisión por respeto al duelo del club canario y la memoria del jugador.