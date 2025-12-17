MLB: Yankees vs Red Sox en batalla campal por lanzador

Suscríbete a nuestros canales

Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston es la rivalidad más fuerte de las Grandes Ligas. Ambos equipos a lo largo de la historia se han enfrentado en el terreno de juego; pero en ocasiones lo hacen en los despachos, cosa que ocurre en este 2025 por un lanzador de la agencia libre.

Yankees y Red Sox están en una batalla campal por Michael King uno de los lanzadores más importantes de la agencia libre 2026. El derecho es uno de los pitchers con mejor valor de mercado del momento; cuenta con un gran repertorio y tiene a ambos clubes entre sus favoritos para firmar.

King proyecta 4 temporadas por 91 millones de dólares, ambos equipos pueden asumir ese valor. Sin embargo, todo dependerá de lo que el pelotero. Para Nueva York es recuperar a un prospecto que perdió tras el cambio de Juan Soto; para Boston es contar con un criado en Rhode Island y Boston College.

¿Cómo encaja Michael King en Yankees y Red Sox?

Michael King es un lanzador metódico con un talento impresionante para sacar outs. Conoce bien la zona de strike y puede jugar con ella mientras confunde a los bateadores con su repertorio de pitcheo. La última temporada estuvo con Padres de San Diego limitado por las lesiones.

Para Yankees es un seguro de lujo en una rotación con muchas interrogantes físicas alrededor de Gerrit Cole y Carlos Rodón. Es abridor para el puesto 2 o 3 en la rotación. Su experiencia previa en el Bronx y su versatilidad como ex relevista permiten usarlo en diferentes roles.

Para Red Sox es un claro número dos detrás de Garrett Crochet, tapando el hueco que dejó Lucas Giolito y dándole al club un abridor probado en el Este. Sus raíces en Nueva Inglaterra y buenos números en Fenway refuerzan el componente emocional de la apuesta.

Números de Michael King en su carrera en Grandes Ligas

Michael King ha pasado por un momento impresionante entre relevista y abridor. Está considerado en un puesto importante en la rotación de Yankees o Red Sox y sus números simplemente avalan su gran desempeño en Grandes Ligas.

Números de King en su carrera:

- 161 juegos, 64 aperturas, 31-29, 3.24 efectividad, 7-13 salvados, 494.2 entradas, 418 hits, 178 carreras limpias, 53 jonrones, 172 boletos, 559 ponches, 1.19 WHIP