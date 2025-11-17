MLB: Gerrit Cole lanza mensaje a la afición de Yankees de cara a 2026

Suscríbete a nuestros canales

Gerrit Cole es de los más importantes del presente y futuro de Yankees de Nueva York. El lanzador fue galardonado en la Lou Gehrig Legacy Gala 2025. Allí lanzó un mensaje que muestra su compromiso con la ciudad y con su club de cara al 2026 de Grandes Ligas.

Cole recibió el Premio Deportivo Lou Gehrig, donde se honró el vínculo entre el beisbol y la lucha contra la ELA. Enfermedad que sufrió Lou Gehrig y por la que falleció mientras era jugador de Yankees. En ese contexto, declaró un mensaje que no dejará indiferente a la afición de Nueva York.

Gerrit fue contundente con sus palabras: "Ahora, como Yankee de Nueva York, el legado de Lou Gehrig significa algo aún más grande de lo que imaginé". y sentenció para enaltecer su lugar en el equipo: "Estoy listo para hacer mi parte para llevar a los Yankees de vuelta a donde pertenecen".

Gerrit Cole, el mentor ideal de los lanzadores de Yankees

Más allá de su rol como as del equipo, Gerrit Cole quiere ser guía para los jóvenes lanzadores. Reconoció que en 2025 estuvo menos presente, pero se mostró entusiasmado por involucrarse más en 2026: "Estoy ansioso por meterme de lleno con ellos el próximo año".

Su experiencia, liderazgo y conexión con la historia de los Yankees lo convierten en mentor natural. Cole entiende que el desarrollo de los novatos requiere tiempo, conversación y presencia. En su discurso, dejó claro que quiere formar parte activa del crecimiento del staff de pitcheo desde el primer día.

Gerrit Cole y su aporte a los Yankees de Nueva York en 2026

Gerrit Cole, sano y en plenitud, puede ser el caballo de los Yankees en 2026. Combina el dominio de Skubal, el control de Crochet con una serenidad intimidante. Si además asume su rol como mentor de los jóvenes lanzadores, será el eje total del staff de pitcheo neoyorquino.

Números de Cole en su carrera:

- 317 juegos, 317 aperturas, 153-80. 3-18 efectividad, 1954.0 entradas, 1627 hits, 690 carreras limpias, 217 jonrones, 500 boletos, 2251 ponches, 1.09 WHIP