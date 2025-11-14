MLB: ¿Yankees puede traer de regreso a este abridor para 2026?

Suscríbete a nuestros canales

La agencia libre ya es toda una realidad en la Major League Baseball de cara a la temporada 2026. En este sentido, a una de las organizaciones a las que se les exige constantemente cuando llega esta época es a los Yankees de Nueva York, que tienen mucho trabajo por hacer para cambiar la imagen de su actuación en 2025.

En base a esta situación, uno de los aspectos que más deben mejorar de cara al futuro es su rotación abridora de cara al futuro, aun tomando en consideración que figuras como la de Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt comenzarán la campaña que viene en la lista de lesionados.

Por lo tanto, uno de los nombres que vuelve a surgir en la conversación es el de Michael King, según Jim Bowden. El lanzador, quien tuvo un ascenso notable en su rendimiento antes de ser parte fundamental en el cambio de Juan Soto con los Padres de San Diego en 2024. Por ende, podrían estar nuevamente en el radar del conjunto neoyorquino y no es para menos, gracias a que ahora fue transformado en abridor.

¿Michael King regresa a los Yankees?

El planteamiento ha generado atención y miles de comentarios en las redes sociales por parte de los miles de fanáticos de los Yankees. Su nombre es muy recordado de forma positiva dentro de la franquicia más ganadora en este deporte.

En cinco zafras con los “Bombarderos”, terminó con un récord de 13 victorias y 17 derrotas en 115 juegos disputados con 247.2 innings lanzados, seguido de siete salvados, 83 boletos recibidos, 282 ponches propinados, 5.6 WAR y efectividad de 3.38.

Con esto, tiene sentido desde varias perspectivas y lo que puede ser su contrato en términos económicos. Su historial en Nueva York incluye actuaciones de alto impacto en situaciones de presión, un dominio creciente de su repertorio y una capacidad para adaptarse a distintos escenarios de juego.

Sin duda alguna, Michael King será uno de los lanzadores más mencionados en las próximas semanas por lo que puede ser su regreso como parte importante en la planificación de la rotación abridora de los Yankees de Nueva York para mejorar en su búsqueda de tal ansiado campeonato de la Gran Carpa.