MLB: Shohei Ohtani emuló a David Ortiz con este galardón en 2025

Shohei Ohtani volvió a brillar ofensivamente en la temporada 2025 de Grandes Ligas. El japonés como bateador designado no fue tan fuerte como en 2024; pero si alcanzó a tener un desempeño tan sólido que ganó el Premio Edgar Martínez como bateador designado.

Ohtani ganó su quinto 'Edgar Martínez', gracias a su poder ofensivo: 55 jonrones, 102 carreras impulsadas y un OPS de 1.014 el japonés se convirtió en el bateador designado más determinante de la liga; lo que terminó siendo clave para Dodgers de Los Ángeles defendieran la Serie Mundial.

Shohei también igualó a David Ortiz como los únicos peloteros en lograr cinco premios como el mejor bateador designado del año consecutivamente. El japonés, como el dominicano fueron figuras emblemáticas en su rol, siendo determinantes para lograr el éxito en sus carreras.

Peloteros que más premios como Bateador Designado ganaron en su carrera

El Premio Edgar Martínez al bateador designado de la temporada se lleva entregando desde la campaña 1973. Es un galardón que habla muy bien de un pelotero que debe aportar poder y consistencia en una posición donde muchos ven limitantes y otros ven explosividad ofensiva.

Top 5 peloteros con más premios al bateador designado en MLB:

David Ortiz: 8 premios (2003-2007, 2011, 2013, 2016) Edgar Martínez: 5 premios (1995, 1997, 1998, 2000, 2001) Shohei Ohtani: 5 premios (2021-2025) Hal McRae: 3 premios (1976, 1980, 1982) Willie Horton 2 premios (1975, 1979)

Números de Shohei Ohtani para ganar el Premio Edgar Martínez en 2025

Shohei Ohtani tuvo un desempeño espectacular en la temporada 2025 de Grandes Ligas. No hizo el 40-40, tampoco repitió su mítico 50-50, pero si logró ser regular a lo largo de un año exigente para él. Ya que se concentró en lanzar y batear en este año de campeonato para el japonés.

Números de Ohtani en 2025:

- 158 juegos, 611 turnos, 146 anotadas, 172 hits, 25 dobles, 9 triples, 55 jonrones, 102 impulsadas, 109 boletos, 187 ponches, 20 bases robadas, .282 promedio, .392 OBP, .622 SLG, 1.014 OPS