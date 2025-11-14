¿Sabes quién es el único jugador en la MLB que tiene más MVP que Shohei Ohtani?

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno japonés Shohei Ohtani no para de sumar logros a su superlativa carrera y recientemente obtuvo el galardón de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en la temporada 2025.

Aunque esta es la cuarta ocasión, que "The Showtime", obtiene ese premio, todavía le falta camino, para llegar a la cantidad de reconocimientos de MVP que obtuvo una leyenda de los Gigantes de San Francisco.

¿Quién es el pelotero con más premios MVP de la historia?

Evidentemente, se trata de Barry Bonds, quien es el jugador que más veces fue coronado como el Más Valioso de una temporada en la historia, con siete reconocimientos de esa índole.

Eso quiere decir, que a Ohtani le falta el doble de los MVPs que ya consiguió, para superar a Bonds y seguir registrando datos que parecen imposibles. Lo cierto, es que ese reto no está tan fácil, motivado a que el nipón ya cuenta con 31 años y debe trabajar el doble, para que la edad no comience a pasarle factura en un par de años.

El mérito que tiene Ohtani, en que él lo ha logrado en ambos circuitos, siendo de hecho, el único jugador en obtener múltiples recomendaciones como MVP en los dos circuitos de la MLB en la historia.