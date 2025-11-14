El pitcheo de las Águilas ha sido el más castigado en la campaña por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Aunque todos los conjuntos han tenido inconsistencias con sus lanzadores, el pitcheo de las Águilas del Zulia, es el que se ha visto más afectado en lo que va de campeonato regular.

A pesar de que bajaron del último puesto en efectividad colectiva (5.56), los brazos aguiluchos son los que más carreras e imparables han recibido hasta el momento.

¿Cuántas carreras ha permitido el pitcheo de las Águilas del Zulia?

Los dirigidos por Lipso Nava, pasan por uno de sus peores comienzos en cuanto a pitcheo se refiere, con un total de 142 rayitas toleradas en sus primeros 22 encuentros de la zafra, ocho más que los Leones del Caracas (134) y 42 más que el conjunto que menos carreras ha aceptado, Caribes de Anzoátegui (100).

Asimismo, son los que más indiscutibles han recibido con 219, un promedio de casi 10 hits permitidos por desafío. Mientras que a equipos, como Anzoátegui le han pegado 185 incogibles en la misma cantidad de juegos (22).

Águilas es el equipo más castigado:

Es importante mencionar que el único conjunto que ha recibido 10 o más carreras en más de cinco ocasiones, es el de las Águilas del Zulia, lo que quiere decir que en ese sentido también son la novena más castigada.

Lo curioso, es un eso no ha afectado a los "Rapaces", debido a que marchan en el primer puesto de la tabla de posiciones con récord de 3-9.