Simón Muzziotti se alza como el bateador más encendido de la LVBP

Las Águilas del Zulia vuelan alto en los últimos días. Los dirigidos por Lipso Nava viven realmente un buen momento de forma, y este miércoles 12 de noviembre lograron sumar su tercera victoria en fila, al derrotar a Tigres de Aragua en Maracaibo, por pizarra de 10-7, en lo que fue un duelo de batazos.

El equipo aguilucho conectó 14 inatrapables ante el pitcheo bengalí, uno menos de los que conectaron los toleteros aragüeños. Sin embargo, los zulianos fueron más contundentes y oportunos, gracias en parte al excelente nivel que mostró el que ha sido el mejor bateador rapaz en los últimos días: Simón Muzziotti.

De manera sensacional, el jardinero de 26 años de edad asumió con gallardía su responsabilidad como primer bate, al vivir una jornada fantástica con el madero, que le sirvió para alzarse como una de las figuras del compromiso, y para ser definitivamente el mejor bateador de la LVBP en los últimos días.

Muzziotti no para de batear

Y es que, con sus tres inatrapables ante los Tigres de Aragua en Maracaibo, Simón Muzziotti llegó oficialmente a 10 encuentros consecutivos con al menos un imparable. Además, lo más impresionante de esta seguidilla es que ocho de esos 10 compromisos son multihits, lo que ha disparado sus números.

El oriundo de Cumaná batea para .424/.473/.565/1.038, y es el líder de la LVBP en hits, con 36. También lidera la LVBP en OPS (1.038), y dentro de Águilas es líder también en dobles, triples y slugging. Su promedio exorbitante de .424 es solo superado por Alí Castillo, quien lidera al Zulia y a la liga con .429.

Durante este lapso de 10 compromisos, Simón Muzziotti registra un promedio espectacular de .545, con 24 inatrapables en 44 turnos oficiales. Sin duda, es el bateador más encendido de la LVBP, y uno de los responsables del buen momento de los suyos.