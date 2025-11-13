LVBP: Magallanes exhibe la peor defensa del torneo

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes atraviesan una de sus peores campañas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Con 24 errores defensivos en apenas 22 juegos, el equipo valenciano ostenta el triste récord de ser la peor defensa del circuito en la temporada 2025-2026.

¿Quiénes son los principales responsables del desastre defensivo?

Rougned Odor encabeza la lista de errores de los filibusteros con cinco, le siguen José Gómez (3), Tucupita Marcano, Junior Guerra y Luis Suisbel con dos y Renato Núñez, Alexis Hernández, Andrelton Simmons, Nelson Rada, Sandy León, Diego Castillo, Mike Antico, Ricardo Sánchez Ángel Reyes y Diego Rincones con uno cada uno.

La rotación de jugadores en la tercera base y en los jardines tampoco ha ayudado. La falta de continuidad y la constante búsqueda de soluciones han impedido que los peloteros se adapten a sus roles. Incluso los refuerzos extranjeros, como Yasiel Puig, han mostrado dificultades para integrarse defensivamente.

Ante uno de los peores inicios de su historia reciente, La Nave turca está en la obligación de enderezar el rumbo si no quiere naufragar antes del mes de diciembre.