LVBP

LVBP: Magallanes exhibe la peor defensa del torneo

Con 24 pifias

Por

Meridiano

Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 04:31 pm
LVBP: Magallanes exhibe la peor defensa del torneo
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes atraviesan una de sus peores campañas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Con 24 errores defensivos en apenas 22 juegos, el equipo valenciano ostenta el triste récord de ser la peor defensa del circuito en la temporada 2025-2026.

NOTAS RELACIONADAS

¿Quiénes son los principales responsables del desastre defensivo?

Rougned Odor encabeza la lista de errores de los filibusteros con cinco, le siguen José Gómez (3), Tucupita Marcano, Junior Guerra y Luis Suisbel con dos y Renato Núñez, Alexis Hernández, Andrelton Simmons, Nelson Rada, Sandy León, Diego Castillo, Mike Antico, Ricardo Sánchez Ángel Reyes y Diego Rincones con uno cada uno.

La rotación de jugadores en la tercera base y en los jardines tampoco ha ayudado. La falta de continuidad y la constante búsqueda de soluciones han impedido que los peloteros se adapten a sus roles. Incluso los refuerzos extranjeros, como Yasiel Puig, han mostrado dificultades para integrarse defensivamente.

Ante uno de los peores inicios de su historia reciente, La Nave turca está en la obligación de enderezar el rumbo si no quiere naufragar antes del mes de diciembre.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto Gulfstream Park
Jueves 13 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol