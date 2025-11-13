LVBP: Estos son los abridores pautados para el Caracas vs Magallanes del 13 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Por quinta vez en la temporada, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas se medirán en otro apasionante duelo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Luego de un último compromiso en el Estadio Monumental que fue dominado a placer por "La Nave", el conjunto melenudo intentará tomar revancha lejos de casa, para acercarse en la serie particular.

Eso sí, al igual que la última vez, ambos equipos llegan en realidades muy distintas. Leones no ha jugado esta semana, pero en la anterior lograron ganar cinco de los seis juegos que disputaron, por lo que vivieron un momento sumamente positivo. Por su parte, Magallanes logró ganar dos seguidos para cortar una racha de seis caídas en fila, pero volvió a la senda de la derrota el miércoles, ante Tiburones.

Para este compromiso, tanto José Alguacil como Mario Lissón buscarán guiar a sus conjuntos rumbo a victorias importantes, y para ello, han pautado a par de lanzadores que prometen dar un duelo sumamente interesante.

Duelo de pitcheo en Valencia

En los Navegantes del Magallanes, el encargado de tomar la bola y subir a la lomita será el estadounidense Connor Sadzeck, quien realizará su primera apertura en nuestra pelota. El derecho tiene par de actuaciones con los filibusteros, equipo con el que acumula efectividad inmaculada en 4.2 episodios, sin embargo, no ejerce de abridor a tiempo completo desde 2017, por lo que probablemente Magallanes apueste a un juego de bullpen.

Por otro lado, los Leones del Caracas apostarán al derecho Jesús Vargas, quien también realizará su primera apertura del año. El diestro debutó en la zafra el pasado domingo, justamente ante Magallanes, equipo ante el que tuvo una actuación como relevista de 1.2 episodios, en los que permitió cuatro inatrapables y cuatro carreras limpias.