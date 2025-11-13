LVBP: Yilber Díaz gana méritos para el Novato del Año con Caribes de Anzoátegui

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui ha encontrado a su cerrador en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Yilber Díaz está teniendo su primera participación en la pelota criolla y ya se posiciona como una pieza determinante en el bullpen de la franquicia oriental.

El relevista volvió a exhibir su impecable trabajo en el morrito con una presentación de una entrada y un tercio para apuntar su cuarto salvado en la victoria (8-3) de la 'Tribu' ante Bravos de Margarita en el segundo de la serie de dos juegos desde el Estadio Nueva Esparta. Con otro desempeño dominante, el brazo de los Arizona Diamondbacks mantiene su efectividad en 0.00 después de 6.1 capítulos laborados en la 2025-26.

La actuación de Díaz es fruto de una preparación notable previo al arranque del béisbol venezolano. El diestro se sumó a Caribes de Anzoátegui desde la pretemporada con la misión de recuperar su velocidad en el brazo y confianza después de un desempeño para el olvido con su organización en las ligas menores de MLB.

Yilber Díaz muestra su dominio con Caribes

Sin muchos flashes en cada una de sus presentaciones, el nativo de Guatire está atravesando por una labor en el montículo a ritmo de Novato del Año en la presente entrega de la LVBP. El derecho de 25 años no ha fallado en cada una de los presentaciones con los anzoatiguenses con cuatro salvados en seis partidos, siendo escolta de Silvino Bracho, que es líder en la mencionada estadística del circuito con cinco rescates.

Además de su cuota de salvamentos, el lanzador acumula WHIP de 1.11, solo ha permitido una carrera sucia, cuatro boletos y ocho ponches, éstos últimos representa grandes noticias para la organización de Arizona, tomando en cuenta que terminó la campaña 2025 con más pasaportes (73) que abanicados (70).

La actuación de este miércoles por la noche contra Bravos de Margarita es una muestra de que está cumpliendo con su objetivo de recuperar su mejor versión en la lomita. El relevista realizó un total de 24 envíos, cayendo 18 de ellos en la zona de strikes, lanzamientos que fueron determinante para dominar a los bateadores rivales.