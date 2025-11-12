LVBP: Bravos hizo respetar su casa

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Margarita alcanzaron su victoria número 12 al imponerse en la isla 7 a 2 a los Caribes de Anzoátegui. El bullen insular rescató al abridor Félix Doubront de un traspié en la cuarta entrada y se combinó para sólo permitir un hit en cinco entradas sin carreras.

Los Bravos pegaron primero en el cierre de la tercera entrada gracias a un doble de Alexi Amarista que trajo a José Martínez con la primera carrera del juego. Luego, Wilson García conectó un rodado que no pudo manejar el primera base lo que permitió que anotaran Roel Santos y Amarista para el 3-0.

En el cuarto, Caribes se puso por la mínima gracias al cuarto cuadrangular de la temporada de Balbino Fuenmayor con un hombre en circulación para poner la pizarra 3 a 2.

En el sexto, Juan Santana produjo la cuarta de Margarita con sencillo al central para que Ramón Flores pisara la registradora.

En el cierre del octavo, Bravos sentenció el compromiso con doble del cubano Roel Santos que produjo la quinta y sencillo de Alexi Amarista que se trajo dos más para el 7 a 2 definitivo.

Después de los Tigres de Aragua (10-2) los Bravos son el mejor equipo jugando en casa con marca de 8-3-. Alexi Amarista fue el principal referente ofensivo al ligar de 5-3 con tres carreras empujadas para llegar a 14 en la temporada, co-líder del equipo.

Luego de la salida de Doubront, lo siguieron Ángel Rondón, Carlos Navas, José Quijada y Claudio Custodio que no permitieron carreras a la ofensiva oriental.

La victoria fue para Ángel Rondón (1-0) y la derrota para Álex Valverde (0-2).