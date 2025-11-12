LVBP: Oswaldo Guillén opina sobre el complicado presente del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

A día de hoy, los Tigres de Aragua son el equipo a batir en esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que los dirigidos por el manager Oswaldo Guillén han demostrado un gran juego colectivo para ser los líderes de la clasificación, haciendo las pequeñas cosas como batear con contundencia y defender sin tantos errores.

En el polo opuesto aparecen los Navegantes del Magallanes, quienes todavía no han podido salir del último lugar. De hecho, esa crisis de resultados llevó a la organización a prescindir de los servicios del estratega Eduardo Pérez, por lo que ahora tienen como manager interino a Mario Lissón mientras esperan la llegada de Yadier Molina.

Guillén le pone el ojo al Magallanes

Para la jornada de este martes, Oswaldo Guillén y sus dirigidos enfrentan en el Luis Aparicio "El Grande" a las Águilas del Zulia, en lo que se resume como un careo entre primero y segundo. Allí, a manera de previa, el manager venezolano habló sobre varios temas de interés, entre esos la actualidad del Magallanes.

"Yo le deseo lo mejor a Yadier (Molina). Pero creo que los managers venimos a perder los juegos de pelota, no a ganar. Los que ganan son los peloteros", comentó en una entrevista para El Lineup.

Luego añadió: "Magallanes no debería seguir pasando por lo que está pasando. Es un equipo bastante bueno. No creo que finalicen últimos, porque es un equipo muy completo".

Hasta los momentos, Tigres de Aragua (14-7) le saca una diferencia de 7.5 juegos a Navegantes del Magallanes (6-14) en la tabla de posiciones. Además, en lo que se refiere a la serie particular de este año entre ambos, los bengalíes dominan con par de victorias sin derrotas.