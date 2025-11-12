LVBP

LVBP: Tigres de Aragua tienen esta asignación pendiente con su ofensiva

Si bien los bengalíes son los líderes hasta ahora de la temporada, el poder de sus bateadores todavía no ha terminado de despertar

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 08:16 pm
LVBP: Tigres de Aragua tienen esta asignación pendiente con su ofensiva
Foto: @tigresoficiales
Suscríbete a nuestros canales

La quinta semana de la temporada 2025-2026 de la LVBP inició, una vez más, con unos Tigres de Aragua sólidos en la cima de la tabla de posiciones. Y es que hasta los momentos, los dirigidos por el manager Oswaldo Guillén han desplegado un gran juego ofensivo en todas sus facetas. O al menos en casi todas.

NOTAS RELACIONADAS

Previo a la jornada de este martes, en la que visitan a las Águilas del Zulia, el conjunto aragüeño presenta un récord de 14 victorias y 7 derrotas, lo que les permite estar 2.5 juegos por encima de sus dos más cercanos perseguidores. Pero si bien el grupo ha respondido en los momentos oportunos con buenos batazos, el poder como tal sigue siendo una asignación pendiente.

Unos Tigres de pocos jonrones

Para ganar juegos de beisbol, lo más importante es anotar más carreras que el rival, sea de la manera que sea. Eso es algo que los Tigres de Aragua han sabido concretar hasta la fecha, y de ahí a que no sean un equipo que se enfoque en conectar muchos jonrones.

Al chequear las estadísticas colectivas, los bengalíes son el conjunto con menos cuadrangulares conectados, con un total de 10. Y es que en esa misma línea de "escases" también aparecen Águilas del Zulia (12), Navegantes del Magallanes (14) y Caribes de Anzoátegui (15).

De esos 10 vuelacercas, José "Cafecito" Martínez lidera a su escuadrón con tres batazos de vuelta completa, mientras que el resto de la lista la completan José Peraza, Eduardo Escobar, Jesús Rodríguez, David Rodríguez, Leobaldo Piña, Alberth Martínez, y J.J. D'Orazio.

Si sacamos el apartado de jonrones, la ofensiva de Tigres de Aragua se encuentra entre las más productivas de la presente temporada de la LVBP. Y es que son terceros en promedio al bate (.282) y triples (3), cuartos en hits (196), y quintos en impulsadas (99) y anotadas (108).

Foto: LVBP

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Lionel Messi
Martes 11 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol