"Cafecito" Martínez vive otra gran noche ofensiva y sube en este listado histórico de la LVBP

Pasan los años, y José "Cafecito" Martínez sigue siendo un bateador fenomenal en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Este sábado 8 de noviembre, el experimentado toletero de los Tigres de Aragua vivió una jornada sumamente productiva, de esas que son rutina para él, al ligar de 4-3 ante Águilas del Zulia, en lo que fue una paliza felina que culminó con pizarra de 13-3.

Los tres sencillos conectados por el hijo del ilustre Carlos "Café" Martínez fueron productivos, ya que trajeron dos de las 13 rayitas que anotaron los Tigres de Aragua en este compromiso. Además, estas impulsadas sirvieron para que "Cafecito" siga haciendo historia, ya que con ese par de fletadas subió algunos peldaños en el listado histórico de nuestra Liga, en donde ya acecha a nombres sumamente ilustres

José Martínez, un remolcador histórico

José "Cafecito" Martínez / Foto: David Urdaneta

Y es que, en efecto, las dos impulsadas de José "Cafecito" Martínez ante las Águilas del Zulia fueron las empujadas 318 y 319 de su carrera en Venezuela. De esta manera, el oriundo de La Guaira subió al peldaño número 37 del listado de toleteros con más carreras remolcadas en la historia de la LVBP.

"Cafecito" dejó atrás a dos ilustres y consistentes bateadores, como lo fueron Pedro Castellano y Teolindo Acosta, para adueñarse del lugar 37 en solitario. Además, quedó a solo cuatro impulsadas de alcanzar a Raúl Pérez Tovar, y a cinco de Jesús Marcano Trillo, por lo que muy pronto podría subir más en este listado.

Por si fuera poco, las estadísticas de la temporada 2025/26 de José Alberto Martínez son realmente espectaculares. En 19 compromisos, batea para .338/.408/.515/.923, siendo líder entre los bateadores calificados de Aragua en average, slugging y OPS. También tiene tres vuelacercas y 14 remolcadas, líder de los suyos en ambos renglones. Sin duda, un bateador verdaderamente de época.