Cardenales divide la serie ante Bravos y sale de su mal momento

En un duelo cargado de vaivenes ofensivos, los Cardenales de Lara se impusieron sobre los Bravos de Margarita y lograron dividir la serie en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, terminando con una racha de dos derrotas consecutivas durante la cuarta semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

La clave del triunfo larense estuvo en una ofensiva eficaz de doce imparables, destacando los dobles de Alí Sánchez y el bateador designado Ildemaro Vargas, quienes castigaron el pitcheo insular y consiguieron que Lara arrancara desde temprano.

Sin embargo, la gran figura fue el jardinero central Rafael Ortega, quien se embasó cinco veces en cinco turnos al conectar tres hits, recibir dos boletos, anotar una carrera e impulsar otra. Su rendimiento le permitió mejorar su promedio a .348, situándose entre los cinco mejores bateadores del campeonato.

El triunfo de Lara es un golpe de confianza en medio de la zona baja de la tabla, donde la franquicia busca recuperar terreno. Para Margarita, el resultado obliga a reajustar múltiples piezas en su gira restante. En lo inmediato, los Cardenales reciben a las Águilas del Zulia en casa, mientras los Bravos visitan a los Tiburones de La Guaira.