LVBP: Cardenales de Lara anuncia el regreso de este lanzador importado

Los Cardenales de Lara siguen con miras al bicampeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y este 7 de noviembre anunciaron la contratación de un nuevo importado. Se trata de un viejo conocido, el lanzador norteamericano Keyvius Sampson, quien ya cuenta con experiencia con este uniforme.

El derecho ha sido parte del pitcheo del equipo larense por dos campañas y sin duda que la organización lo conoce, razón por la que vuelven a confiar en su repertorio para esta zafra 2025-2026 que lleva casi un mes de acción y emoción.

Keyvius Sampson vuelve a Barquisimeto

A través de sus redes sociales, los Cardenales de Lara anunciaron que Sampson vuelve para esta campaña de la LVBP y incorporará hoy mismo y muy pronto se dará a conocer su ingreso oficial al roster. Sin duda que, su presencia promete sumar competitividad y profundidad al equipo, y los fanáticos ya esperan verlo en acción en los próximos juegos.

Keyvius Sampson ha tenido dos temporadas sólidas con Cardenales de Lara en la LVBP. En la campaña 2022-23, mostró un dominio impresionante desde el montículo, con una efectividad de 1.74 en 31.0 entradas, permitiendo solo 14 carreras limpias y ponchando a 19 bateadores. Su control se reflejó en un bajo WHIP de 1.41 y apenas 5.52 bases por bolas por cada nueve innings, consolidándose como una pieza confiable en la rotación del equipo.

Mientras que, en la temporada 2024-25, aunque enfrentó más desafíos, mantuvo un rendimiento competitivo. Registró 43.2 entradas lanzadas con 46 hits permitidos y 24 bases por bolas, logrando una efectividad de 4.53 y 116 ponches. En conjunto, sus dos temporadas suman 74.2 innings lanzados, 76 hits permitidos y 50 ponches, mostrando consistencia y capacidad de trabajo en el bullpen y la rotación, consolidándose como un lanzador experimentado dentro de la LVBP.