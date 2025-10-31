LVBP: Cardenales de Lara espera a un nuevo importado

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) vive un nuevo capítulo polémico con el anuncio del regreso del lanzador dominicano Listher Sosa, quien se incorporará a los Cardenales de Lara para la temporada 2025-2026. La información fue confirmada por el periodista Georgeny Pérez en la red social X. Sosa, quien no lanza en el beisbol organizado desde mediados de 2024, fue suspendido por 80 juegos tras dar positivo por esteroides.

Cardenales de Lara apuesta por un brazo con pasado reciente turbulento

El equipo crepuscular, actual campeón de la LVBP, atraviesa un inicio de campaña irregular, con más derrotas que victorias en sus primeras presentaciones. En ese contexto, la gerencia encabezada por Carlos Miguel Oropeza y “El Chato” Yepez busca reforzar el cuerpo de lanzadores, y la incorporación de Sosa parece responder a esa urgencia. Sin embargo, el historial reciente del serpentinero genera dudas sobre su estado físico, ritmo competitivo y, sobre todo, su capacidad para aportar sin generar distracciones.

En sus mejores momentos, Sosa mostró una recta potente y buen comando de sus pitcheos secundarios. Su perfil encaja como relevista largo, dependiendo de cómo se adapte al ritmo de la LVBP. El equipo larense ha tenido dificultades para mantener la efectividad de sus abridores, y Sosa podría ofrecer profundidad si logra recuperar su forma.

En 2024, Sosa estuvo entre clase A y AA, dejando efectividad de 3.39 en 41 juegos lanzados. Con una relación se ponches/boletos de 62/20 en 61 innings con un WHIP de 1.11.