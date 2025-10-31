LVBP: Así fue la primera expulsión de Oswaldo Guillén con Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

Aunque mantienen el liderato con 2.5 juegos de diferencia, Tigres de Aragua sufrió una dolorosa derrota (6x4) en la jornada de este jueves 30 de octubre ante Cardenales de Lara, en lo que fue la primera expulsión de Oswaldo Guillén al frente de los bengalíes en la presente temporada.

El dirigente de los felinos perdió el control después de que los actuales monarcas de la LVBP le dieran vuelta al marcador en la parte baja del séptimo inning. Los maracayeros se perfilaban a una nueva victoria para consolidarse en lo más alto de las posiciones, pero un ramillete de cinco anotaciones de los larenses cambió los planes de los visitantes en el partido.

Todo comenzó cuando el estratega de los Tigres no estuvo de acuerdo con la decisión del umpire de primera base, en lo que discutían sobre un posible ponche de Jecksson Flores, quien llegó a la inicial para llenar las bases sin out en la pizarra cuando Aragua aún dominaba las acciones (4x1) en el séptimo tramo.

Oswaldo Guillén sufre su primera expulsión en la LVBP

Luego del pasaporte, 'Ozzie' salió del dugout para cambiar a su lanzador, pero como objetivo principal de discutir la decisión del árbitro. Después de su insistencia en los reclamos, el umpire alzó el brazo para expulsar al manager aragueño, quien lo enfrentó de forma airada hasta abandonar el terreno de juego.

La tensión de Guillén con los árbitros caldeó las sensaciones en el Antonio Herrera Gutiérrez, ya que hubo un cruce de palabras en las cercanías del banquillo visitante entre algunos fanáticos, al parecer seguidores de Cardenales, y jugadores y parte del cuerpo técnico de los felinos, situación que provocó que el juego se detuviera por unos minutos.

Después de eso, Lara regresó a la acción con un ramillete de cinco carreras para sentenciar la victorias de los locales (6-4). Pese al revés, Tigres se mantiene en el primer lugar con marca de nueve triunfos y tres caídas, mientras que, los barquisimetanos son quintos con seis lauros y siete perdidas.