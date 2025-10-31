LVBP: ¿Wilyer Abreu está cerca de jugar con las Águilas del Zulia?

Suscríbete a nuestros canales

La organización de las Águilas del Zulia podría tener una incorporación de lujo en las próximas semanas en esta temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Se trata nada más y nada menos que del jardinero de los Medias Rojas de Boston, Wilyer Abreu.

El pelotero de 26 años se ha convertido en uno de los referentes criollos más importantes desde su llegada a Grandes Ligas en 2023. Sus habilidades le han permitido no solo ganarse un sitio protagónico dentro de su franquicia, sino que ha estado entre los mejores en su posición cuando se habla de la Liga Americana.

En la temporada 2025 de MLB, disputó un total de 115 compromisos, en los que anotó 53 carreras, conectó 92 hits, con 17 dobles, seguido de 22 cuadrangulares, 69 remolcadas, seis bases robadas, 40 boletos y un promedio ofensivo de .247.

¿Wilyer Abreu cerca de jugar con Águilas?

En Venezuela, el toletero pertenece al conjunto aguilucho y ya sabe lo que es ponerse este uniforme y salir al terreno de juego. En la LVBP cuenta con tres años de experiencia (2017, 2018, 2020), respectivamente.



En este lapso de tiempo, registra,17 juegos disputados, tres carreras anotadas, 10 imparable tres dobles, cinco remolcadas, dos bases robadas, dos boletos y un promedio ofensivo de .200 puntos.



Listo de su campaña con los Boston Red Sox, Abreu se encuentra en Maracaibo, con la finalidad de realizar distintos entrenamientos, según informaciones de La Voz del Aguilucho. Con esto, todo parece indicar que podría uniformarse con las Águilas en algún momento de la campaña regular, lo que sería un refuerzo de lujo para el cuerpo técnico de Lipso Nava.



Si se concreta su presencia con las Águilas del Zulia, Wilyer Abreu sería otra muestra de un pelotero de alto nivel en Grandes Ligas que viene a jugar en la pelota criolla, con la finalidad de tomar aún más experiencia y mejorar cualquier tipo de aspecto en su juego de cara al futuro.