Refuerzo escualo: William Cuevas listo para abrir en LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La afición de los Tiburones de La Guaira tiene un motivo de peso para celebrar. Se ha confirmado el regreso de un brazo de peso: el lanzador con experiencia en MLB, William Cuevas. El derecho venezolano se incorporará al roster escualo y estará disponible para abrir entre el 3 y el 5 de noviembre, ofreciendo un impacto inmediato a la rotación.

La última vez que el serpentinero se subió a un morrito criollo fue en la temporada 2016-2017, también vistiendo el uniforme de los Tiburones, donde dejó un recuerdo imborrable como uno de los abridores más dominantes de la liga.

Un brazo con experiencia

Cuevas, quien cuenta con pasantías en Grandes Ligas (MLB) con organizaciones como los Medias Rojas de Boston y Tigres de Detroit, ha mantenido un alto nivel competitivo en ligas internacionales. Su experiencia y capacidad para tomar la bola como abridor listo lo convierten en una adición de élite para los Tiburones en la lucha por clasificar.

Cuevas llega listo para abrir, lo cual es un factor determinante, ya que podrá tomar un cupo en la rotación desde su primera semana de disponibilidad, sin necesidad de un periodo de ajuste.

Los fanáticos de los Salados están ansiosos por ver al pitcher venezolano de vuelta, esperando que su impacto sea tan positivo como el que tuvo hace siete años.