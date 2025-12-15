Florentino Pérez ataca con dureza el caso Negreira

Suscríbete a nuestros canales

Florentino Pérez, ha vuelto a cargar con extrema dureza contra el caso Negreira y la situación arbitral en el fútbol español. Durante un tradicional encuentro navideño con la prensa, Pérez calificó el escándalo de los pagos del FC Barcelona a un exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) como "el caso más grave del fútbol a día de hoy". El presidente del Real Madrid , ha vuelto a cargar con extrema dureza contra ely la situación arbitral en el fútbol español. Durante un tradicional encuentro navideño con la prensa, Pérez calificó el escándalo de los pagos del FC Barcelona a un exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) como

El mandatario blanco centró su crítica en la falta de justificación de los millonarios pagos, que superan los 8 millones de euros. Utilizando la ironía, Pérez puso en entredicho la función real de los servicios, citando la ausencia de material en el staff técnico del club investigado.

“Sabemos que se han pagado más de 8 millones por informes técnicos de árbitros. Y encima nunca fueron recibidos por los entrenadores. ¿Quién puede creer que se pagaron por estos informes que ni los entrenadores conocían de su existencia?” - Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid.

Preocupación por la integridad del deporte

Las declaraciones de Pérez no solo buscan señalar la responsabilidad, sino también enfatizar la necesidad de una limpieza profunda en las estructuras arbitrales. El presidente lamentó la aparente pasividad de otros clubes e instituciones, como LaLiga y la RFEF, en un proceso que ha sido calificado por el juez instructor como "corrupción sistémica".

"Es del todo incomprensible que las instituciones hayan dejado solo al Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol?", sentenció Pérez.

El Real Madrid, que se ha personado en el proceso judicial como parte perjudicada, insiste en que el caso no debe caer en el olvido, ya que ha dañado la integridad de la competición y, potencialmente, afectado los resultados de otros equipos.