Tiburones consigue impresionante triple play ante Leones

Suscríbete a nuestros canales

La rivalidad moderna de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se inclinó en esta ocasión hacia el lado de los Tiburones de La Guaira y no solamente en el resultado final, sino en el juego en sí, tras un impresionante triple play que dejó boquiabiertos a los presentes en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Los dirigidos por Gregorio Petit terminaron imponiéndose 10 carreras por 6 a los Leones del Caracas y sin duda alguna, la jugada clave del choque se divisó en el séptimo episodio.

Magistral triple play de Tiburones ante Leones:

Los capitalinos tenían las bases congestionadas con el score parcialmente 6-3, cuando Jhonny Pereda conectó un piconazo por el tercera base Máximo Acosta

Aunque la mayoría pensó que lanzaría al home plate, el grandeliga piso la antesala, posterior lanzó a segunda y Areinamo hizo un gran disparo a la inicial, para liquidar la amenaza con una impresionante triple matanza.

Jhonny Pereda, víctima de los triple plays:

Curiosamente, el último triple play en la pelota criolla se había observado en diciembre de 2021 y el hombre que conectó el batazo fue igualmente el receptor Pereda, aunque esa oportunidad fue contra los Navegantes del Magallanes.

Asimismo, quien lanzaba en esa ocasión era Erick Leal, quien actualmente es compañero de Pereda en Caracas. Cabe destacar, que con este son 43 las jugadas de tres outs en la historia de la LVBP.