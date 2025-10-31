LVBP: Luisangel Acuña tiene notables noticias para Cardenales de Lara

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara tienen como meta el bicampeonato en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y para eso quieren contar con el mejor roster posible. De cara a este fin de semana, los actualees campeones recibieron una excelente noticia de uno de sus grandeligas, se trata de Luisangel Acuña, quien verá acción nuevamente en la pelota venezolana.

El jugador de los Mets de Nueva York fue una de las revelaciones de este equipo en la campaña pasada, incluso recibiendo votos para el premio Novato del Año, razón por la que su llegada nuevamente al lineup crepuscular es una noticia de lujo y potencia al equipo larense.

Debut de Luisangel Acuña

Según reseñó el portal El Emergente, Acuña adelantará su debut en la temporada 2025-2026 de la LVBP con los Cardenales de Lara. El grandeliga de los Mets de Nueva York verá acción antes de lo previsto, ya no será a mediados de noviembre, sino este mismo viernes 31 de octubre, cuando los larenses enfrenten a los Leones del Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

José Yépez, gerente deportivo de los Cardenales, confirmó que el grandeliga oriundo de La Sabana estará desde el inicio bajo las órdenes de César Izturis, sumándose a una alineación que ya cuenta con poderosos nombres y una gran producción ofensiva. Su llegada promete más velocidad, contacto y dinamismo a un equipo que figura entre los más productivos del torneo.

Será la segunda campaña de Acuña con Lara, y llega con objetivos claros. Los Mets quieren que fortalezca su ofensiva tras un año en el que bateó para .234 sin cuadrangulares. Además, el equipo de Nueva York busca que gane experiencia en el jardín central, una posición que podría abrirle las puertas para consolidarse como titular en las Grandes Ligas en 2026. Su presencia en la LVBP no solo entusiasma a los fanáticos, sino que también representa una oportunidad clave en su desarrollo profesional.

En su primera campaña en Venezuela, Luisangel Acuña jugó 29 encuentros, donde disparó 34 imparables, entre ellos cinco dobles, un triple y tres jonrones. Además, remolcó 17 carreras, anotó 26, se robó 18 bases y dejó notable average de .337.