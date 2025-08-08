MLB: Mets no quisieron desprenderse de Luisangel Acuña (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con las fuentes citadas por Heyman, los Mets de Nueva York consideraron que Luis Robert Jr. sería un refuerzo importante para fortalecer sus jardines, pero no querían sacrificar a ninguno de sus prospectos top como parte del paquete de cambio. Mark Vientos y Luisangel Acuña son piezas valiosas en el sistema de desarrollo del equipo, al igual que los prospectos de alto rango Jacob Reimer y A.J. Ewing, quienes son vistos como futuros pilares a largo plazo.

Interés por Luis Robert Jr.

Luis Robert Jr., jardinero de los Medias Blancas de Chicago, viene recuperando su rendimiento tras una temporada complicada. A pesar de dificultades, sigue siendo un talento codiciado debido a su capacidad ofensiva y defensiva. Los Mets figuraban como uno de los equipos más activos en la búsqueda por agregarlo antes del cierre del período de cambios.

Sin embargo, las negociaciones se estancaron principalmente por las demandas de Chicago y la negativa de Nueva York a desprenderse de piezas clave del futuro.

Los intocables de los Mets

Mark Vientos

Luisangel Acuña

Jacob Reimer

A.J Edwing

Finalmente, los Mets optaron por reforzar su jardín central con la adquisición de Cedric Mullins, lo que les permitió mejorar sin perder a sus prospectos más valiosos. Esta decisión muestra la importancia que le dan a mantener un núcleo joven y competitivo para las próximas temporadas.