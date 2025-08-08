MLB: Carlos Narváez sigue lidiando con dolencias en su rodilla (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El receptor venezolano Carlos Narváez no estará en la alineación de los Medias Rojas de Boston para el juego del viernes contra los Padres de San Diego, debido a persistentes molestias en la rodilla. A pesar de haber recibido dos días consecutivos de descanso, el equipo ha decidido mantenerlo fuera como medida preventiva, según reportó Tim Healey de The Boston Globe.

Narváez ya se había perdido el encuentro del miércoles frente a los Reales de Kansas City, luego de experimentar dolor en la rodilla tras correr una jugada el martes. Aunque el cuerpo técnico esperaba que pudiera regresar rápidamente, el manager Alex Cora no descartó una posible inclusión en la lista de lesionados si los síntomas persisten.

Ante la duda del estado físico de Narváez, los Medias Rojas tomaron vía waivers al receptor Alí Sánchez, también venezolano, lo que parece indicar que la ausencia del nativo de Maracay podría extenderse más de lo esperado.

Connor Wong tomará el rol detrás del plato

Ante la ausencia de Narváez, Connor Wong será el encargado de la receptoría y bateará en la novena posición. Wong ha tenido dificultades ofensivas esta temporada, con un promedio de bateo de apenas .160 y sin cuadrangulares en 119 apariciones al plato.

La baja de Narváez llega en un momento complicado para Boston, que enfrenta una serie de tres juegos en San Diego. El receptor ha sido una pieza clave en la defensa del equipo, ubicándose octavo en WAR entre todos los catchers de Grandes Ligas, a pesar de atravesar una racha ofensiva negativa desde el Juego de Estrellas.

Preocupación en Boston por Narváez

Desde el receso del Juego de Estrellas, Carlos Narváez ha conectado apenas cinco hits en 45 turnos, con 14 ponches, lo que ha hecho caer su línea ofensiva de .273/.347/.439 a .248/.319/.409. Su aporte defensivo sigue siendo valioso, pero la combinación de bajo rendimiento y problemas físicos genera inquietud en el cuerpo técnico.