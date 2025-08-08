MLB: Rockies pierden a este venezolano por el resto de la temporada (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Los Rockies de Colorado han confirmado que el infielder Thairo Estrada fue transferido a la lista de lesionados de 60 días, lo que lo dejará fuera por el resto de la temporada 2025. La decisión llega tras una lesión en el tendón de la corva derecho sufrida durante la derrota del martes ante los Azulejos. Inicialmente colocado en la lista de lesionados de 10 días, el diagnóstico se agravó, obligando al equipo a extender su ausencia.

Temporada discreta para el venezolano

Antes de la lesión, Estrada no logró consolidarse como una pieza ofensiva clave para los Rockies. En 165 apariciones al plato, dejó una línea ofensiva de .253/.285/.370, con apenas tres cuadrangulares, 21 carreras impulsadas, nueve dobles y una base robada.

A sus 29 años, el oriundo de Bejuma, Venezuela, no pudo replicar el impacto que tuvo en campañas anteriores, lo que lo convierte en una baja sensible pero no inesperada para el equipo.

Movimientos en los rocosos

Con la ausencia de Thairo Estrada, los Rockies deberán reconfigurar su infield. Todo apunta a que Adael Amador y Aaron Schunk recibirán más tiempo de juego en la segunda base. Ambos jóvenes representan el futuro de la franquicia y esta situación les brinda una oportunidad valiosa para demostrar su potencial.