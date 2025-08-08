MLB: Lanzador dominicano sigue suspendido por cambio de edad (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Jefferson Sánchez, de 16 años, fue suspendido por un año debido a irregularidades relacionadas con su edad. MLB tomó esta medida disciplinaria luego de detectar que existían inconsistencias en la información brindada sobre su edad real, situación que ha sido problemática para varias firmas internacionales en el beisbol y que afecta la credibilidad de los prospectos.

Este castigo implica un retraso en la carrera del joven jugador, ya que pierde la oportunidad de firmar un contrato en ese periodo.

Los rumores sobre un supuesto preacuerdo entre el lanzador derecho dominicano y los Phillies de Philadelphia para el año 2027 han sido desmentidos por múltiples fuentes cercanas al proceso. Aunque se había especulado en redes sociales sobre una negociación avanzada, la información ha sido calificada como "inexacta" por personas vinculadas al entorno del jugador y de la organización.

Un prospecto de calibre

Jefferson Sánchez es considerado un prospecto con mucho futuro por sus características como lanzador, incluyendo una recta que puede alcanzar velocidades entre 94 y 97 millas por hora. Sin embargo, el caso de la alteración de su edad ha generado rechazo y ha puesto una pausa en su ascenso dentro del beisbol profesional.

Nuevas oportunidades con tryout en septiembre

A pesar de la suspensión, Jefferson Sánchez no cierra su camino hacia las Grandes Ligas. Está programado para realizar un tryout en septiembre ante diferentes organizaciones de MLB. Esto representa una nueva oportunidad para demostrar su talento y potencial, y posiblemente recibir ofertas de equipos interesados en invertir en su desarrollo.