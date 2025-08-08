MLB: Así le batea de por vida Luis Arráez a los Medias Rojas de Boston

Suscríbete a nuestros canales

La temporada avanza, y por más dificultades que se puedan presentar, Luis Arráez no se rinde en su lucha por meterse en la pelea por el título de bateo de la Liga Nacional en este 2025. El venezolano ha ido poco a poco aumentando su nivel ofensivo, y a pesar de que ha tenido algunas actuaciones no tan positivas, sigue en la pelea.

El criollo tuvo un mes de julio espectacular, en el que dejó promedios excelentes de .323/.374/.414/.788, gracias a sus 32 imparables en 99 turnos oficiales al bate, además de siete dobles, un triple, un cuadrangular y 11 carreras impulsadas, por lo que fue uno de los bateadores más destacados de su equipo en dicho período de tiempo.

Ahora, luego de una durísima serie ante los Cascabeles de Arizona, en la que tan solo logró conectar un imparable en 14 turnos oficiales, Luis Arraéz se enfrentará a un equipo que históricamente se le ha dado bien, como lo son los Medias Rojas de Boston. En esta serie, "La Regadera" intentará retomar su buen desempeño de julio, para definitivamente montar su average en los .300 puntos.

Luis Arráez vs Boston

De por vida, Luis Arráez se ha enfrentado 25 veces a los Medias Rojas de Boston, equipo ante el que ha podido demostrar su potencial con el madero, ya que sus promedios ante los patirrojos son de .307/.398/.386/.784, producto de 27 imparables en 88 turnos oficiales.

El oriundo de San Felipe también registra cuatro dobles, un cuadrangular y 12 carreras impulsadas ante los Red Sox. Su última actuación ante este rival fue el 30 de junio de 2024, día en el que se fue de 4-1 en el cierre de una serie en Fenway en la que conectó seis inatrapables en 14 turnos.

Sin duda, los antecedentes de Luis Arráez ante los Medias Rojas de Boston son positivos, por lo que existen argumentos para tener confianza de que puede vivir una buena racha durante este fin de semana.