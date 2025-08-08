MLB: Max Scherzer y Clayton Kershaw tendrán un duelo histórico (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 8 de agosto, comienza una de las series más electrizantes del fin de semana en las Grandes Ligas. Los Dodgers de Los Ángeles reciben la visita de los Toronto Blue Jays en el Dodger Stadium y en este escenario, los legendarios lanzadores Max Scherzer y Clayton Kershaw se sumergirán en un duelo en la lomita que seguramente pasará a la historia de este 2025.

Se enfrentarán una vez más dos lanzadores que han marcado la vida de muchos fanáticos en estas últimas dos décadas. Sin embargo, este no es un encuentro cualquiera, ya que forma parte de un reencuentro cargado de historia, un viaje en el tiempo que hará recordar a muchos aquel 7 de septiembre de 2008, el día en que estos dos titanes se vieron las caras por primera vez.

Max Scherzer y Clayton Kershaw se enfrentan de nuevo

Este será un duelo entre dos organizaciones que están liderando sus respectivas divisiones y que se espera que sean más que protagonistas en una posible postemporada. Si bien es cierto que no tienen mucha ventaja ante sus más cercanos perseguidores, cuentan con las herramientas necesarias para ganar y llevarse la gloria del título divisional.

Pero sacando esto, en el primer duelo de esta serie a tres enfrentamientos, Scherzer y Clayton Kershaw son el primer dúo en la historia de la MLB en comenzar uno contra el otro como novatos y acumulan más de 3,000 ponches en su carrera, según Elias Sports Bureau.

Max Scherzer, números 2025: Ocho juegos lanzados, dos ganados y uno perdido, 41.0 innings de labor, 20 carreras permitidas, ocho boletos, 44 ponches y efectividad de 4.39.

Clayton Kershaw, números 2025: 13 juegos lanzados, cinco ganados y dos perdidos, 65.2 innings de labor, 24 carreras permitidas, 18 boletos, 42 ponches y efectividad de 3.29.

Si bien es cierto que ya no están en sus mejores años dentro del terreno de juego, no deja de ser significativo e impactante ver a dos figuras tan exitosas enfrentarse nuevamente y que sus carreras van encaminadas hacia el Salón de la Fama.

Finalmente, Max Scherzer y Clayton Kershaw no han parado de demostrar que, a pesar de que han pasado los años, siguen manifestando esa hambre de competir y continuar agigantando mucho más sus leyendas en el mejor béisbol del mundo.