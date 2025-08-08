MLB: Carlos Narváez muestra opciones sólidas de alzar el Guante de Oro

Suscríbete a nuestros canales

Si los Medias Rojas de Boston han logrado convertirse en un equipo competitivo durante la temporada 2025 de las Grandes Ligas, en gran parte se debe al buen rendimiento que han encontrado en su receptor para esta campaña: el venezolano Carlos Narváez.

"Narvy" llegó a los Medias Rojas durante el mes de diciembre de 2024, al ser parte de un cambio entre los patirrojos y los Yankees de Nueva York. Los neoyorquinos hicieron dicho movimiento para centrar todo su esfuerzo en desarrollar a Austin Wells, sin embargo, la jugada salió muy bien para Boston.

Carlos Narváez ha sido toda una sorpresa para su equipo en lo que va de 2025. Ofensivamente, ha sido un bateador con muy buenos picos de rendimiento y bastante oportuno. Ahora, en el apartado defensivo del juego, ha estado a un nivel de élite, que lo convierte en candidato serio para ser el Guante de Oro de la Liga Americana en la receptoría.

Carlos Narváez, ¿Guante de Oro?

Y es que, en efecto, los números defensivos de Carlos Narváez en la temporada 2025 son dignos de envidiar. El venezolano no es solo uno de los mejores receptores de las Grandes Ligas en lo que a bloqueos y mascoteo se refiere, sino que además es el líder de todas Las Mayores en corredores atrapados, con 20, cinco más que el segundo lugar, Luis Torrens, quien tiene 15.

Si revisamos los números y los comparamos con los que muestran los otros receptores de la Liga Americana, nos daremos cuenta de que el criollo tiene un caso sólido para ser Guante de Oro, y su rival sin duda alguna es el mexicano Alejandro Kirk.

Kirk vs Narváez:

Corredores retirados en intento de robo:

Carlos Narváez: 20 Alejandro Kirk: 11

Bloqueos por encima del promedio:

Alejandro Kirk: 15 Carlos Narváez: 6

Carreras salvadas con framing (mascoteo):

Alejandro Kirk: 10 Carlos Narváez: 6

Corredores retirados por encima del promedio:

Carlos Narváez: 8 Alejandro Kirk: 3

Carreras salvadas a la defensiva:

Carlos Narváez: 14 Alejandro Kirk: 9



Si algo queda claro, es que existe una paridad tremenda entre el mexicano y el criollo, por lo que la carrera por el Guante de Oro se definirá por detalles, y ambos tienen varias semanas para intentar mejorar unos números que ya lucen increíbles actualmente.