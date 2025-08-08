MLB: Francisco Lindor tras Jorge Posada en importante marca entre boricuas

Francisco Lindor no vive su mejor campaña en Grandes Ligas durante 2025; pero ha mantenido una regularidad para aportar a la ofensiva de Mets de Nueva York. En agosto luce tan fuerte, que espera superar a un ícono boricua en una marca histórica de la MLB.
Lindor registra en Las Mayores un total de 269 jonrones con Mets y Guardianes de Cleveland. Eso lo convierte en el 9no pelotero boricua con más HR en la historia de la liga. Necesita solo 7 vuelacercas para superar a Jorge Posada que es el #8 y terminó su carrera con 275 HR.
Francisco está en un buen momento durante este inicio de agosto, registra buenos números y está en gran forma ofensiva. Esto podría darle el impulso necesario para asaltar la 8va posición de todos los tiempos entre cuadrangulares de pelotero boricuas en la liga.
Números de Francisco Lindor con Mets de Nueva York en 2025
Francisco Lindor no ha brillado como en sus mejores años. Aunque viendo como ha ido su carrera con Mets de Nueva York, no es raro. Sin embargo, se ha mantenido constante con su ofensiva, resaltando un mes de agosto donde se ve realmente fuerte.
Números de Lindor en 2025
- 113 juegos, 458 turnos, 74 anotadas, 114 hits, 22 dobles, 21 jonrones, 64 impulsadas, 37 boletos, 17 bases robadas, .249 promedio, .316 OBP, .434 SLG, .750 OPS
Números de Lindor en agosto 2025
- 6 juegos, 23 turnos, 6 anotadas, 7 hits, 2 dobles, 1 jonrón, 5 impulsadas, 3 boletos, 5 ponches, .304 promedio, .407 OBP, .522 SLG
Top 10 peloteros boricuas con más HR en Grandes Ligas
Francisco Lindor se acerca a una marca que trasciende su temporada. Es parte del top 10 de boricuas con más jonrones en la historia de la MLB, pero cada vez se acerca más al top 5 de dicha marca.
Top 10 boricuas con más HR en MLB:
- Carlos Delgado: 473 HR
- Carlos Beltrán: 435 HR
- Juan González: 434 HR
- Orlando Cepeda: 379 HR
- Iván Rodríguez: 311 HR
- Rubén Sierra: 306 HR
- Bernie Williams: 287 HR
- Jorge Posada: 275 HR
- Francisco Lindor: 275 HR
- Danny Tartabull: 262 HR