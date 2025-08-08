MLB: Mets celebrarán 60 aniversario de Beatles en Shea Stadium (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El venidero 15 de agosto se cumplirán 60 aniversarios de la actuación de la banda musical británica The Beatles en el mítico Shea Stadium. En aquella oportunidad, los cuatro de Liverpool se presentaron ante 55.600 personas.

John, Paul, Ringo y George, tocaron por al menos 50 minutos y se convirtieron en la primera banda de rock en ofrecer un gran concierto en un estadio. En aquel entonces, el estadio era la casa de los Mets y los New York Jets.

Homenaje de los Mets

Los Mets de Nueva York planean realizar un homenaje de la mítica fecha cuando reciban a los Marineros de Seattle. La celebración comienza con la actuación de 1964 The Tribute frente al Puente Shea.

Adicionalmente, el conjunto informó que los primeros 15.000 aficionados que entren al Citi Field recibirán una réplica exclusiva del Shea Stadium. Las celebraciones continúan durante toda la noche.

El primer lanzamiento lo realizará el personal del día del partido que trabajó en el famoso concierto. Después del partido, los aficionados podrán disfrutar de un espectáculo especial de fuegos artificiales temáticos.