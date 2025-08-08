MLB: Así les va a los de Venezuela en Grandes Ligas este 7 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Jornada muy corta, como pocas veces se ve, la que se completa este 7 de agosto en la MLB, apenas cuatro partidos donde en tres de ellos, están implicados nativos de Venezuela.

En primera instancia tenemos al equipo dirigido por Miguel Cairo, Nacionales de Washington que siguen a la baja, ahora con 3 ganados y 7 perdidos en sus recientes 10 compromisos, marca global de 45-69, últimos en la División Este de la Liga Nacional, a 20 juegos de los Phillies de Filadelfia. Todo queda así luego de caer 6x0 ante los Atléticos.

MLB - Venezuela

Diametralmente opuesta es la situación de los Marineros de Seattle, que en los recientes 10 llevan 7-3, incluyendo 4 lauros al hilo, que se consigue tras entradas extras contra Medias Blancas de Chicago. La pizarra final, 4x3, empero, Eugenio Suárez termina de 5-0, 1 anotada que de paso, es la del gane; también tiene 3 ponches.

En ese duelo, para los navieros Eduard Bazardo completa relevo de 1 entrada, permite 1 carrera que es sucia, incurre en 1 base por bola y por la guillotina pasa a 1 toletero. Para los White Sox, Lenyn Sosa liga de 4-0, 1 pisada del plato más 2 chocolates engullidos.

Grandes Ligas

Finalmente, Carlos Carrasco no queda bien parado en su segunda apertura con Bravos de Atlanta; en 5.2 innings Marlins de Miami le asesta 9 inatrapables, 1 de ellos jonrón, 6 carreras, todas merecidas, otorga 2 pasaportes y poncha a 1. Termina sin decisión y los tomahawks al final prevalecen 8x6.

Para los peces, Javier Sanoja en su único turno ofensivo, como emergente, falla.