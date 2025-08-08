MLB: ¿Eugenio Suárez tiene influencia en Marineros de Seattle y su gran momento?

Suscríbete a nuestros canales

En las primeras horas de la pasada fecha límite de cambios directos en la MLB, Eugenio Suárez, el toletero más cotizado del mercado fue repatriado por los D-backs de Arizona hacia los Marineros de Seattle, elenco que en ese momento tenían 57 juegos ganados y 52 perdidos.

Con esa marca compartían junto a Rangers de Texas, el 2do lugar de la División Oeste de la Liga Americana, ambos a 5 juegos de los Astros de Houston, además de tener en sus manos el tercer comodín de este circuito.

Pero desde que “Geno” llegó, incluyendo la jornada de este 7 de agosto, la nave va por aguas livianas, viento en popa con un 6-1 que les mejoró el general a 63-53 con el que se acercaron a solo 1.5 de los siderales, mientras que en el comodín ascendieron hasta el segundo, ahora a 1 de los Medias Rojas de Boston.

En ese lapso de siete compromisos, el recio paleador de Venezuela en realidad no ha desplegado las virtudes de sus cualidades ofensivas; ha acumulado de 28-3, con 1 jonrón, 3 carreras impulsadas, 5 anotaciones, 1 base robada, 1 boleto negociado más 12 ponches. Ello ha redundado en línea ofensiva de:

MLB - Eugenio Suárez - Marineros de Seattle

.107 en promedio de bateo

.133 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés)

.250 de slugging

.383 de OPS

Esos son guarismos deprimentes para cualquier bateador, más escandalosos en el caso de alguien como Suárez, uno de los más respetados de su generación.

Pero recordemos que él regresó a los Marineros no solo para dar cuadrangulares y remolcar carreras, también para proteger y hacer mejores a otros toleteros del equipo, principalmente Cal Raleigh quien apuntala el apartado de jonrones de Grandes Ligas con 42, empero este en los recientes 7 duelos tiene línea de:

.111 de average

.226 en OBP

.222 de slugging

.48 en OPS

Grandes Ligas - Venezuela - Estadísticas

Esa es una tarea pendiente y mientras tanto, Josh Naylor ha logrado:

.292

.346

.583

.929

Asimismo, Julio Rodríguez:

.233

.258

.467

.725

Por último, Randy Arozarena:

.185

.290

.444

.734

De manera evidente, hay cosas que optimizar y si ocurren ¿Qué tanto más mejorarán en Seattle, lo suficiente para llegar y ganar la Serie Mundial?