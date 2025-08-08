MLB: ¿Shohei Ohtani podrá equiparar a Ichiro Suzuki con 3 mil hits?

Suscríbete a nuestros canales

Pocos en la historia de la MLB, por no decir nadie, pudieron llegar a los mil imparables del modo en que lo consiguió Shohei Ohtani este martes, con un cuadrangular ante Cardenales de San Luis y en cierto modo, nos recordó la manera en que hace nueve años su paisano Ichiro Suzuki completó más, los 3 mil.

La aproximación la hacemos porque ambos, para conseguir ese par de cifras despacharon dos de los tres batazos más difíciles de conectar, cuadrangular y triple.

El fenómeno de los Dodgers de Los Ángeles, mandó su tablazo de cuatro esquinas durante la 3era entrada ante las serpentinas del abridor cardenalero, Matthew Liberatore, en lo que fue su 39no estacazo en la temporada.

MLB - Shohei Ohtani - Dodgers de Los Ángeles

Por su parte, el ahora integrante del Salón de la Fama lo hizo en el segundo año de los tres que tuvo con Marlins de Miami; también un 7 de agosto pero de 2016, visitaron a los Rockies de Colorado, en el 7mo inning enfrentó al relevista Chris Rusin y mandó la bola en lo más lejano del terreno del jardín derecho del Coors Field.

Eventualmente, terminó una brillante carrera de 19 temporadas en Grandes Ligas con 3089 inatrapables, y ahora en el presente, una de las interrogantes naturales es ¿Ohtani podrá más adelante equipar a su antecesor con un mínimo de 3 mil?

Para intentar responder, como siempre apelaremos a los números, viendo la tendencia que cada uno tuvo.

Grandes Ligas - Ichiro Suzuki - Japón - Marineros de Seattle

Ichiro, en 2452 juegos y 9567 turnos legales para esos 3000, lo que implicó un imparable por cada 3.2 chances válidos

Ohtani por su parte, a la fecha tiene 973 partidos, 3561 paradas legítimas y mil indiscutibles, una secuencia de uno cada 3.6.

Si tomamos en cuenta que requirió un poco menos de 8 torneos para los mil, los otros 2 mil podrían concretarse en 16 años, 2041, el detalle en contra, cumpliría 47 años de edad pero no olvidemos que el su coterráneo jugó hasta los 45, así que….