Farándula

Exreina de belleza venezolana se compromete bajo hermoso atardecer

La guapa rubia recibió el anillo en la playa, en la compañía de amigos que captaron todo el momento 

Por

Elvis González
Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 04:10 pm
Exreina de belleza venezolana se compromete bajo hermoso atardecer
Elizabeth Gasiba y Andrés Socorro / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

“El sí más fácil de mi vida”, con estas palabras fue como la Miss Distrito Capital 2020, Elizabeth Gasiba, reveló su compromiso en redes sociales. La modelo y odontóloga, mostró un hermoso video en la playa, recibiendo la sortija por parte de Andrés Socorro.

NOTAS RELACIONADAS

Compromiso bajo el atardecer

Un hermoso camino de flores blancas, velas y la arena hicieron del momento un derroche de magia, que la excandidata al Miss Venezuela jamás podrá olvidar.

“Para toda la vida, en el amor y en el dolor… juntos. Ninguna medida de tiempo contigo será suficiente, empecemos con un siempre”, escribió Eli en el pie de foto de la publicación.

Los futuros esposos estaban tomándose con una fotografía con el imponente paisaje, cuando de manera repentina el hombre sacó el anillo, se arrodilló y le pidió la mano a la guapa rubia.

Con lágrimas de emoción Gasiba aceptó el compromiso con Andrés Socorro.

Felicitaciones

Los mensajes de amor y felicitaciones no se hicieron esperar para ambos por parte de exreinas de bellezas como Diana Silva, Mariem Velazco, Alejandra Conde, Gabriela de la Cruz, Sabrina Deraneck, Jacqueline Aguilera, Valentina Sánchez, Oriana Pablos, Ismelys Velásquez, entre otras.

Hasta el momento no han revelado cuándo y dónde será la celebración que los unirá como marido y mujer.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Saratoga LVBP
Lunes 22 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula