Alejandra Conde celebra con amor el baby shower de su hija Martina

Suscríbete a nuestros canales

En pocas semanas la Miss Venezuela Mundo 2020 Alejandra Conde, tendrá en sus brazos a su hija Martina. Un embarazo muy conocido por todo el país, ya que la modelo labora con su gran pancita en el magazine de Venevisión “Portadas al Día”.

Gran celebración

El viernes 22 de agosto Conde celebró junto a familiares y amigos el baby shower, en el que dio a conocer quién será uno de los padrinos de su futura retoña.

Con una hermosa decoración de mariposas, flores y brillo, Alejandro y su esposo, le dieron la sorpresa al conductor José Andrés Padrón, que será padrino de Martina. El zuliano reaccionó con enorme emoción y agradecimiento, por el fuerte vínculo que tendrá con la familia de Bolívar-Conde.

“Salí ganador en el baby shower, y asumiré con todo gusto acompañarte en el amor y respeto que mereces. Vienes a llenar de cosas hermosas el mundo, decretado”, escribió Padrón en un video posteado en Instagram.

Para importante celebración, la conductora llevó un hermoso conjunto en combinación de colores, naranja, rosa y amarillo que la hicieron ver radiante. Además, el traje dejaba al descubierto su enorme pancita.

Gran decoración

La fiesta tuvo un momento de mucha diversión con una piñata en forma de tetero, que contenía no solo golosinas, sino también otros objetos como medias, esponjas, burbujas, pelotas, lápices y jabones.

Hace algunos días Alejandra, que representó a Venezuela en el Miss Mundo, siendo top 40, posteó unas hermosas fotos de estudio, mostrando la felicidad por el crecimiento de su familia con Miguel Bolívar.