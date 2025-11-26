Otra reina de belleza renuncia al Miss Universo por controversias en el concurso

Suscríbete a nuestros canales

El universo de los concursos de belleza vuelve a temblar y a apenas 48 horas de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, una de sus compañeras de certamen, Briggita Schaback, Miss Estonia 2025 dio un paso al frente y anunció su renuncia irrevocable al título.

Con la convicción de que “sus valores y ética laboral no coinciden” con los de la organización, Schaback criticó directamente lo que considera “una organización hipócrita”, denunciando que en su paso por el concurso se sintió “presionada”.

¿Qué detonó su renuncia al Miss Universo 2025?

La modelo confesó que su molestia creció cuando la instaron a respaldar públicamente a la organización tras los escándalos recientes que rodean la edición 2025 por la inesperada (para el público) elección de la candidata mexicana como nueva reina universal.

Pero hay más, pues, Briggita reveló que durante una reunión oficial, el CEO del certamen, Mario Búcaro, habría declarado ante las concursantes que una Miss Universo “no puede estar casada, porque su compromiso debe ser con la organización y los patrocinadores”.

Para Schaback, esas declaraciones representan una flagrante contradicción con los supuestos valores de igualdad, respeto y empoderamiento que promueve el concurso: “Si esto es lo que representan, no quiero formar parte”, afirmó.

Efecto dominó en el Miss Universo

La salida de Miss Estonia no es un hecho aislado y se suma a otras deserciones como la de la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, que también renunció a su título regional y a acusaciones de favoritismo, falta de transparencia e irregularidades en la organización.

Todo esto bajo la sombra de cuestionamientos sobre cómo se conduce internamente el concurso. Algunas fuentes señalan que la coronación de Fátima Bosch ya generó polémica entre otras concursantes.

Supuestamente, la ganadora habría recibido trato preferencial, habitaciones individuales, más tiempo de cámara, y una serie de “concesiones” que no se ofrecieron de forma equitativa al resto de candidatas.