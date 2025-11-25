Otra candidata del Miss Universo 2025 grita “fraude” a los cuatro vientos

Suscríbete a nuestros canales

La controversia en Miss Universo 2025 ha encendido las redes sociales nuevamente, esta vez por las fuertes declaraciones de Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, quien asegura que el Top 10 del certamen ya estaba decidido mucho antes de la gran final.

Según la modelo, la organización habría elegido a las finalistas hasta 15 días antes del evento decisivo, lo que para ella anula todo sentido competitivo y deja claro que, la reina de belleza considera un tipo de “fraude” en el máximo concurso.

La decepción de la candidata

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Lysglimt-Rødland cargó sin filtros: “Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos”.

Asimismo, puntualizó que “era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?’”.

La queja de Miss Noruega prendió las alarmas entre fanáticos y medios especializados. Si lo dicho por ella es cierto, seguiría poniendo en duda la transparencia de uno de los certámenes más prestigiosos del mundo de la belleza.

Todo quedó en especulaciones

A pesar de su frontalidad, Leonora no presentó documentos, correos ni nombres específicos de quiénes dentro de la organización estarían detrás de esa supuesta preselección.

Su versión se limita a lo que “circuló entre algunas concursantes” días antes del evento final, sin detallar cuántas sabían, ni cómo se filtró la lista.

Esa falta de evidencia ha generado cierto escepticismo y mientras algunos seguidores la apoyan y creen en su denuncia, otros piden pruebas más sólidas antes de lanzar acusaciones serias contra la Miss Universe Organization (MUO).

Hasta el momento, la organización de Miss Universo no ha emitido una declaración pública directa sobre las acusaciones de Miss Noruega.