Padre de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, investigado por la Fiscalía de México

La corona de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, no solo ha provocado ataques en su contra y múltiples acusaciones de “fraude”, también ha reavivado la polémica familiar.

Su padre, Bernardo Bosch Hernández, un veterano funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue investigado por presuntos actos de enriquecimiento ilícito, según reportes recientes.

¿Por qué investigaron al padre de Fátima Bosch?

De acuerdo con la información pública, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó un incremento patrimonial inexplicado por parte de Bosch Hernández, estimado en 6.534.640 pesos, durante su desempeño como gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social en Pemex.

La decisión final

Estos movimientos financieros llamaron la atención y derivaron en una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR), incluso llegando al análisis de sus declaraciones patrimoniales y contabilidad interna de Pemex.

En 2019, Bosch fue sancionado por la SFP con una inhabilitación de 10 años, una medida severa que ponía en riesgo su carrera pública. Sin embargo, él no se quedó callado e impugnó la decisión mediante un juicio de nulidad, alegando que la sanción carecía de base legal.

Al final, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa terminó por darle la razón a Bernardo y anuló la inhabilitación, considerándola mal sustentada.

Por su parte, la FGR, tras revisar la carpeta de investigación (identificada como FED/FECC-CDMX/0000090/2019), concluyó en 2022 que no había elementos suficientes para presentar cargos y decretó el “no ejercicio de acción penal”.

Otros escándalos post-corona

El triunfo de Fátima Bosch en el certamen ha reactivado todos los focos mediáticos hacia su clan. No solo por el pasado judicial de su padre, pues, su familia tiene conexiones políticas profundas. Por ejemplo, su tía es Mónica Fernández Balboa y ha ocupado cargos importantes en el ámbito público.

Además, en medio de la polémica ha surgido otra versión más conspirativa y algunos señalan que podría haber conflicto de intereses entre Pemex y Miss Universo, ya que empresas vinculadas al presidente del certamen tendrían negocios con la petrolera, aunque esto no se ha confirmado.

Ante la ola de críticas, Pemex decidió responder. La empresa estatal aseguró que su felicitación a Fátima Bosch tras ganar el título no fue un gesto interesado, sino una muestra de “entusiasmo popular”.