Lamine Yamal cierra un 2025 de ensueño y se corona como el Rey de LaLiga

El ascenso meteórico de Lamine Yamal no parece tener techo. Tras un diciembre donde el FC Barcelona consolidó su liderato en la competición doméstica, la joven estrella de Rocafonda ha sido distinguida oficialmente como el mejor jugador (MVP) del mes, un galardón que no solo premia sus estadísticas, sino su capacidad para echarse el equipo a la espalda en los momentos críticos.

Un diciembre impecable

El último mes de 2025 fue testigo de la versión más determinante de Yamal. Bajo las órdenes de Hansi Flick, el extremo derecho se convirtió en el motor ofensivo del conjunto culé, destacando especialmente en victorias clave que permitieron al Barça irse al parón navideño con una ventaja significativa sobre el Real Madrid y el Atlético.

Impacto en el marcador: Aunque las cifras oficiales de diciembre resaltan sus goles frente a rivales directos, ha sido su faceta de asistente la que ha enamorado a los analistas.

El factor desequilibrio: Lamine cerró el año como el máximo regateador de las cinco grandes ligas europeas, una estadística que subraya su importancia en el esquema de Flick.

Un trofeo con sabor a justicia

El premio llega apenas semanas después de que Lamine ofreciera a la afición en el Spotify Camp Nou su trofeo de MVP de noviembre, demostrando una regularidad inusual para un jugador de tan solo 18 años. En la votación final de diciembre, Yamal se impuso a figuras de la talla de Kylian Mbappé y su compañero de equipo Raphinha, quien también ha cuajado una temporada histórica.

"Lamine no juega al fútbol, él inventa soluciones", comentó Flick tras el último partido de diciembre contra el Villarreal. "Tener a un jugador que disfruta tanto bajo presión es un regalo para cualquier entrenador".

Un palmarés increíble

Con este nuevo reconocimiento, el vitral de trofeos individuales de Yamal en 2025 es abrumador:

MVP de LaLiga (Noviembre y Diciembre).

Mejor Jugador Sub-23 de la temporada 2024/25.

Incluido en el Once Ideal de "The Best" de la FIFA.

Máximo asistente provisional de la actual campaña.

¿Hacia dónde va el 10?

Con el Barcelona vivo en todas las competiciones y una selección española que gira en torno a su magia, el 2026 arranca con el listón muy alto. Por ahora, el de Rocafonda sigue celebrando, recordando siempre sus orígenes mientras conquista la cima del fútbol mundial.