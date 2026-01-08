Lamine Yamal hace historia: El nuevo rey del mercado mundial

Suscríbete a nuestros canales

El CIES Football Observatory ha publicado su última actualización, confirmando que la joya del FC Barcelona, Lamine Yamal, no solo lidera el ranking de los futbolistas más valiosos, sino que ha establecido un récord histórico al alcanzar una valoración de 343,1 millones de euros.

El meteórico ascenso de Yamal ha desplazado a las figuras que dominaban el mercado hasta hace poco. En la segunda posición se mantiene el delantero del Manchester City, Erling Haaland, con una tasación de 255,1 millones de euros. El podio lo completa la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, cuyo valor se sitúa en los 201,3 millones. Por su parte, Jude Bellingham ocupa el cuarto lugar con 153,1 millones, cerrando el grupo de futbolistas que superan la barrera de los 150 millones de euros.

La irrupción del talento joven y la consolidación europea

Tras el cuarteto de cabeza, el ranking muestra una competencia feroz entre los grandes clubes de Europa. Michael Olise, del Bayern Múnich, se posiciona en el quinto puesto con 136,9 millones de euros, seguido de cerca por Florian Wirtz, ahora en las filas del Liverpool, con 135,8 millones. El Paris Saint-Germain también dice presente en los puestos de privilegio gracias a la juventud de Désiré Doué, valorado en 134,6 millones, y João Neves, quien alcanza los 130,6 millones.

La presencia española y del Real Madrid continúa siendo notable en la zona noble de la lista. Arda Güler irrumpe en el noveno puesto con un valor de 130,3 millones, superando por apenas 300.000 euros a Pedri González, quien cierra el "top 10" con una cifra redonda de 130 millones de euros.

Sorpresas, caídas y nuevos nombres

Fuera de los diez primeros, el mercado sigue arrojando cifras astronómicas. Julián Álvarez lidera la representación del Atlético de Madrid con 127,5 millones, mientras que nombres como Morgan Rogers (125,9 M€), Hugo Ekitike (124,1 M€) y Kenan Yildiz (121 M€) demuestran que el valor ya no solo reside en los clubes más tradicionales. El Newcastle United también coloca a Nick Woltemade con 120,5 millones, seguido por la joven promesa del Chelsea, Estêvão Willian, con 118,9 millones y su compañero Cole Palmer con 115,8 millones.

Finalmente, el informe destaca la solidez defensiva del futuro con Pau Cubarsí y Dean Huijsen, ambos valorados en cifras superiores a los 100 millones de euros, acompañando al experimentado Lautaro Martínez, quien mantiene su estatus de élite con 109,6 millones. La gran nota discordante es Vinícius Jr., quien, a pesar de su estatus mediático, cae hasta la posición número 38 del ranking mundial.