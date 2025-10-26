Lautaro Martínez cruza palabras con Antonio Conte durante el Napoli-Inter

Suscríbete a nuestros canales

El Inter de Milán y el Napoli se vieron las caras este sábado por la octava jornada de la Serie A de Italia en el Estadio Diego Armando Maradona de la capital campana, siendo este un duelo clave por el liderato.

Los partenopeos se impondrían por un marcador de tres goles por uno. Kevin De Bruyne, Scott McTominay y André Zambo-Anguissa serían los anotadores por el equipo local, mientras que por los lombardos convirtió Hakan Çalhanoğlu.

Durante el segundo tiempo, habría una jugada polémica que causaría una fuerte discusión entre ambos equipos, aunque el foco estaría sobre Lautaro Martínez, capitán y delantero del Inter, y Antonio Conte, entrenador del Napoli.

El origen de la discusión

El lateral nerazzurro Denzel Dumfries sufriría una infracción y estaría un buen rato en el suelo, por lo que el estratega de los 'Azzurri' exigió de manera efusiva que se levantase, lo cual desencadenó el conflicto.

Viejos problemas

Martínez dirigiría un gesto a Conte, diciéndole "c*gón", a lo cual el entrenador italiano le respondería "imbécil", reavivando así viejas tensiones, considerando que Conte fue entrenador del Inter entre 2019 y 2021, coincidiendo con Lautaro.

Presuntamente, la actitud hostil entre ambos se remonta a la campaña 2020/2021, cuando el atacante argentino pateó una botella al ser sustituido durante un Inter-Roma, causando el enojo de su entrenador.

Este le dijo "eres un genio", en modo sarcástico, por lo que Lautaro lo increpó en el vestuario en una discusión que casi se va a los golpes, aunque esta fue detenida por Gabriele Oriali, director deportivo del equipo milanés.