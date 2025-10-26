El juvenil del Barça no se calla: nueva provocación de Lamine Yamal al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El clásico del fútbol español, Real Madrid-Barcelona, está a solo horas de disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del conjunto merengue. En la tensa previa, el joven extremo español del conjunto azulgrana, Lamine Yamal, ha acaparado la atención con un nuevo y desafiante gesto.

A través de sus redes sociales, el jugador nacido en Mataró publicó una historia que rápidamente generó revuelo, pues fue interpretada como una clara provocación hacia la escuadra madridista.

La imagen de la discordia

La fotografía mostraba al futbolista durante uno de los Clásicos anteriores, con varios aficionados madridistas en la grada increpándole al fondo. Aunque el mensaje exacto de Yamal no es explícito, el contexto y la imagen elegida fueron tomados como una declaración de guerra.

El gesto de Lamine Yamal no pasó desapercibido ni para los medios deportivos ni para los analistas, quienes señalaron que el jugador, pese a su juventud, ha demostrado tener una fuerte personalidad y una marcada tendencia a generar ruido mediático en la previa de los grandes encuentros.

La primera chispa de la polémica

Este incidente se suma a la controversia generada días atrás, cuando Lamine Yamal ya había sido protagonista por sus palabras en un programa de la Kings League.

El futbolista del Barça aseguró que en el Madrid “Roban, se quejan”. Esas declaraciones marcaron la previa del Clásico, llevando la tensión al máximo. Este sábado por la noche, a horas para el inicio del partido entre el Madrid y el Barcelona, Lamine Yamal vuelve a calentar, aún más, el ambiente.