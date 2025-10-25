El mensaje de Gerard Piqué a Lamine Yamal: "Parece que le da igual todo"

Suscríbete a nuestros canales

Gerard Piqué, ex zaguero legendario del FC Barcelona y actual presidente de la Kings League, salió al paso de las recientes críticas que han rodeado a la joven estrella azulgrana, Lamine Yamal, debido a algunas actitudes polémicas dentro y fuera del campo.

La leyenda culé abordó el tema durante un partido de su torneo. Lejos de condenar las acciones del joven talento, ofreció una perspectiva que combina defensa, consejo y comprensión del proceso de madurez de un deportista de élite.

La derrota como mejor maestra

Al referirse a la inmensa responsabilidad que recae sobre Lamine Yamal a su corta edad, Gerard Piqué destacó que el crecimiento y el aprendizaje vendrán inevitablemente con las experiencias negativas. Una lección que solo el tiempo y la alta competición pueden ofrecer:

“Cuando más se aprende es en la derrota y esto le va a llegar. Cada vez tendrá más responsabilidad, aunque de momento parece que le da igual todo y esto es buenísimo”, afirmó Piqué.

Pide paciencia y comprensión

El mensaje principal del ex defensa fue un llamado a la paciencia y a aceptar a Yamal en su estado actual, como un joven en formación que está viviendo un proceso de adaptación acelerado a la élite.

“Aceptemos a Lamine como es. Obviamente, ganará experiencia; nadie es igual a los 18 que a los 38”, sentenció el presidente de la Kings League.

Con estas palabras busca amortiguar la presión mediática y de la afición sobre la joven perla. Piqué vivió en carne propia la exigencia del entorno culé y la exposición pública, por lo que, enfatiza que la madurez es un proceso gradual y que el Lamine Yamal de hoy no será el mismo en el futuro.

Las declaraciones de Gerard Piqué, que anteriormente había expresado que el joven atacante no habría tenido cabida en el once titular del "mejor Barça de la historia" por la gran competencia, ahora se centran en el factor humano, pidiendo comprensión para que pueda evolucionar sin la carga de ser juzgado constantemente por cada gesto.